Heidi Klum: Riesen-Drama um Tom Kaulitz' Ex-Frau!

Langes Zottel-Haar, Drei-Tage-Bart und lässige Klamotten: Dieser Look lässt Herzen schmelzen. Jedenfalls die von (45) und Ria Sommerfeld (36) – denn schließlich haben sich beide in (29) verliebt!

Ria ist Toms Ex-Frau und damit Heidis Vorgängerin. Ihrer Schwäche für den typischen Tom-Style ist Ria aber trotz Trennung treu geblieben, denn: Ihr neuer Lover Mars Daniel sieht dem Tokio-Hotel-Star zum Verwechseln ähnlich! Und nicht nur optisch haben die Boys einiges gemeinsam: Mars ist wie Tom leidenschaftlicher Musiker. Auf postet er sich samt Gitarre regelmäßig aus dem Aufnahmestudio, wo er derzeit fleißig an einer neuen Platte bastelt.

Heidi Klum: Eifersuchts-Drama?

Und: Mars lebt in Los Angeles – wie Tom! Alles nur Zufall? Oder vielleicht doch ein Zeichen dafür, dass Ria immer noch an ihrem Verflossenen hängt? Zwar hat das Paar sich schon vor knapp drei Jahren getrennt, doch die Scheidung wurde erst im August wirksam – weil Heidi Druck machte?

Fest steht: Rias Beuteschema hat sich nicht geändert. Gut möglich, dass die ehemalige Schönheitskönigin irgendwann auch wieder in Toms Leben auftauchen wird, wenn sie genug von ihrem Kaulitz-Klon hat! Für Heidi wäre das ein Schock. Tom sei schließlich „die Liebe meines Lebens“, wie die Model-Mama erst kürzlich schwärmte.

Heidi Klum: Bitterer Familienstreit!

In einem Interview gestand Heidi Klum außerdem, dass sie Angst vor einem Unhappy End hat: „Ich bin zwar jemand, der an Märchen glaubt. Aber man weiß nie, was passiert.“ Sollte Tom Kaulitz die „GNTM“-Chefin also für eine andere Frau verlassen, würde das Heidi schwer treffen – ganz besonders, wenn Tom sie ausgerechnet gegen seine Ex-Gattin eintauschen würde. Man darf wohl davon ausgehen, dass Heidi alles dafür tun wird, um Ria von ihrem Mann fernzuhalten. Jedenfalls so lange es geht...