Heidi Klum & Tom Kaulitz: Heißes After-Sex-Selfie!

Seit Weihnachten ist es offiziell! Heidi Klum und Tom Kaulitz sind verlobt. "Ich habe ‚Ja‘ gesagt", verkündete die Modelmama via . Und das obwohl die beiden erst seit März ein Paar sind. Seitdem versorgt uns Heid regelmäßig mit süßen Pärchen-Pics. Auf ihrem neuesten Schnappschuss zeigt sie sich sogar mit Tom im Bett!

Heißes Bett-Selfie von Heidi und Tom

Lasziv lächelt er in die Kamera, während sie sich an seine Schulter kuschelt. Beide haben kaum ein Stück Stoff am Körper. Ging es etwa zwischen den beiden vorher heiß her? „Ein Foto nach dem Sex?“, wundert sich ein Follower. Andere finden: "Das sollte doch privat bleiben!" und "Mir tun ihre Kinder leid.“ Heidi scheinen die negativen Kommentare herzlich wenig zu interessieren...

Verlobung von Heidi Klum & Tom: Jetzt spricht Bruder Bill Kaulitz!

Kuschelstunde mit Hund Capper

Anderen fällt ein ganz anderes Detail ins Auge. Denn noch jemand kuschelt sich unter die Bettdecke. Keine Angst! Es ist nicht Zwillingsbruder Bill, sondern Toms Hund Capper. "Wer findet den Hund auf dem Bild?", schreibt ein User. Trotz einiger Kritik sind viele Fans von dem Schnappschuss begeistert. "Absolut tolles Paar", "So wunderbar! Ich gönne den beiden alles Glück dieser Welt! Und jeder soll so leben, wie er es will" und "Ihr seid so wahnsinnig süß und sexy zusammen", lauten nur einige der begeisterten Kommentare.