Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jaa, jetzt ist es raus!

Heidi Klum schwärmt von Tom Kaulitz

Gegenüber "Red" verrät Heidi nun, dass Tom nach wie vor ihr absoluter Traummann ist. So erklärt sie im Interview dem britischen Magazin: "Wenn wir unsere Tür zu machen und zu Hause sind, wollen wir einfach nur zusammen sein. Unsere Werte sind die gleichen." Sie ergänzt: "Man sieht so oft, dass sich jemand verliebt, und dann passt es einfach nicht so gut, deshalb bin ich so glücklich und dankbar, dass alle miteinander glücklich sind. Dass er mit meinen Kindern cool ist, dass meine Kinder mit ihm cool sind..." Wow! Was für emotionale Worte! Aber auch über ihre vergangenen Beziehungen hat Hedi einiges zu sagen...

"Es ist nicht immer alles rosig"

Auch wenn Heidi aktuell im absoluten Liebes-Glück schwebt, war es in ihrem Beziehungsleben nicht immer so harmonisch, wie mit Tom: "Es ist nicht immer alles rosig. Das ist es einfach nicht. Manchmal ist es schwierig, aber dann muss man als Familie zusammenkommen. Es ist einfach so, wie es ist." Deswegen will sie ihr Leben jetzt noch mehr genießen: "Ich möchte mehr erleben, lieben und leben, mehr an diesem Tag und das schön machen, anstatt es wegzuwünschen. Aber ich schaue nicht zurück. Ich lebe in der Gegenwart und bereite mich auf das vor, was kommen wird." Ob uns Heidi in der nächsten Zeit mit noch mehr emotionalen Worten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

