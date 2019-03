Heidi Klum: Über DIESEN Red Carpet Look reden jetzt alle!

Das ein wahres Red Carpet Urgestein ist, ist definitiv nicht Neues. Seit Jahrzehnten ist das Topmodel schon auf Veranstaltungen unterwegs und verzaubert ihre Fans jedes Mal mit ihren einzigartigen Looks. Ihr jüngster Auftritt lässt alle Fashion-Herzen nun jedoch besonders hochschlagen...

Klau den Look von Kim Kardashian!

Heidi Klum im Natural-Beauty-Look

In den letzten Tagen teilte Heidi immer wieder neue Urlaubs-Schnappschüsse mit ihren Followers, aus ihrem Liebes-Urlaub mit in Hong Kong. Wie sehr sich Heidi von dem asiatischen Flair inspirieren ließ, zeigt nun ihr Auftritt bei der Party von Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz. Heidi schritt nämlich in einem Kimonoartigen Gewand über den Red Carpet und setzt mit ihrem dezenten Make-Up auf den Natural- -Look. Dass sie mit diesem Style bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen hat, wird vor allem via "Social Media" deutlich...

Heidis Fans sind begeistert

Wie unter einem Post von Heidi via " " deutlich wird, sind ihre Followers von dem natürlichen Look der Beauty absolut begeistert. So kommentieren sie: "Wow, du siehst umwerfend aus" sowie "Du bist in den Jungbrunnen gefallen!!" Mehr Fan-Bewunderung geht wohl kaum. Mal sehen, mit welchem exotischen Style uns Heidi als nächstes überrascht. Wir freuen uns schon jetzt...