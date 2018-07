Heidi Klum: Überraschende Fotos! Sie zeigt zum ersten Mal ihre Söhne

So schön kann sein! Während Lover gerade im -Sommercamp die Bühne rockt, nutzt Heidi die freie Zeit, um mit ihren Sprösslingen einen entspannten Urlaub zu verbringen. Natürlich lässt sie ihre Fans regelmäßig daran teilhaben. Vor kurzem überraschte sie bereits mit Videos von ihren Töchtern Leni und Lou. Jetzt zeigt sie endlich auch ihre beiden hübschen Söhne!

Gemeinsamer Bootsausflug mt Henry und Johan

In ihren -Stories postet sie Videos von einem aufregenden Bootstrip. Erst springen die Kids und Heidi nacheinander ins Wasser, danach alle zusammen. Die fünf scheinen jede Menge Spaß zu haben. "Yipppppppiiiiiiii", kommentiert Heidi die Wasserspaß-Action.

"Meine Jungs sind echt sexy. Henry sieht aus wie - und der ist nun wirklich sehr schön und heiß. Selbst die kleine Lücke zwischen den Zähnen haben beide gemeinsam", schwärmte Heidi in einem Interview mit "People". Doch auch Johan überschüttete die 45-Jährige mit Komplimenten: "Er könnte mit seiner wunderschönen gemischten Haut und seinen großen Lippen gut als europäischer Fußballspieler durchgehen. Ich bin davon überzeugt, dass ihm später die Frauenherzen zufliegen werden."

Heidi nerven die ständigen Kritiken

Ja, ihre vier Kids sind Heidis ganzer Stolz. Doch ständig wird ihr vorgeworfen eine schlechte Mutter zu sein, weil sie ihre beiden Töchter High Heels tragen lässt. "Wenn wir in ein Restaurant essen gehen, lieben sie es, sich herauszuputzen. Das macht ihnen Spaß. Was ist schon dabei, wenn sie die 20 Schritte auf ihren kleinen Stöckelschuhen laufen?", verteidigte sie sich kürzlich im Gespräch mit „Elle“. "So brav sind und gute Noten schreiben, können sie tragen, was sie wollen."