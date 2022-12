Heidi Klum und ihr Vater Günther: Kommt es jetzt endlich zur Versöhnung?

Da wendet sich Günther via Instagram mit Weinempfehlungen an seine Follower. Und die sind in Sorge: Sein Gesicht wirkt eingefallen, sein Blick starr. Was ist los mit dem Agenturchef – hat er sich von seiner schweren Knie-Operation vor wenigen Wochen nicht erholt? Oder macht ihm der Zoff mit Heidi mehr zu schaffen, als er zugeben will? Ihre Fans flehen: "Kitte die Scherben, bevor es zu spät ist" und hoffen auf eine Versöhnung zum Fest der Liebe.

