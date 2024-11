Heidi Klum & Prinz William: Plötzlich sind sie sich ganz nah!

Huch, was machen Heidi Klum (51) und Prinz William (42) denn plötzlich zusammen in Kapstadt? Am 6. November wurden die fünf Preisträger des diesjährigen Earthshot Prize ausgezeichnet - das lässt sich der britische Royal als Gründer des Umweltpreises natürlich nicht entgehen! Doch statt seiner Frau, Prinzessin Kate (42), unterstützt ihn plötzlich jemand anderes!