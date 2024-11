Heidi Klum und Tom Kaulitz: Halloween-Kostüm enthüllt – dieses Detail irritiert

Heidi Klum (51) hat es mal wieder geschafft. Bei ihrer legendären Halloween-Party, die am Donnerstagabend in New York stattfand, hat sie mit ihrem Kostüm erneut für Furore gesorgt. Nachdem sie 2023 als Pfau verkleidet war, rätselten die Fans lange, was es dieses Jahr werden könnte. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Heidi erschien als E.T. – aber als eine weibliche Version des berühmten Außerirdischen .

Sie war mit dem Kostüm nicht allein. Auch Ehemann Tom Kaulitz (35) wurde für die Halloween-Party zu E.T.. Gemeinsam posierten sie auf dem roten Teppich vor dem Hard Rock Hotel New York. Heidi Klum wollte dieses Jahr die Figur verkörpern, wie sie "People" sagte, weil E.T. "ein Teil von den meisten in unserem Leben" war und sie schon immer "ein großer Fan" gewesen sei.