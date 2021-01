Heidi Klum & Tom Kaulitz: Pikantes Video aufgetaucht!

In ihrer Instagram Story zeigt sich die 47-Jährige ganz kuschelig mit ihrem Ehemann. Und als sie die Kamera runterschwenkt, bekommen ihre Follower noch mehr zu sehen. Die Hand von Tom steckt vorne tief in Heidis Hose drin.

Ok, dass sind mal tiefe Einblicke in das Privatleben. Doch Heidi Klum scheint es zu gefallen, die hat ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Was die anderen sagen hat sie ohnehin nie besonders interessiert.

Für die Beauty ist Nacktheit einfach was ganz normales! "Für mich begann das Thema Nacktheit schon als Kind. Wir sind viel an FKK-Strände gefahren"; verriet sie mal in einem Interview.

Zuletzt zeigte sie ihren Mann ganz nackt im Bett. Die Kronjuwelen nur mit einer Decke bedeckt. Wenn es beiden gefällt....