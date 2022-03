Heidi Klum & Tom Kaulitz: Sie präsentiert stolz ihre süße Kugel

Nicht ganz! Tom löst in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" alles auf. "Sie hat mit Thomas Hayo gedreht für 'Germany's next Topmodel'. Und die beiden haben mitbekommen, dass Paparazzi da sind und sie die ganze Zeit fotografieren", erzählt er seinem Zwillingsbruder Bill. "Da haben sie sich einen Witz draus gemacht (...) Dann hat Heidi gesagt: 'Fass mal ganz liebevoll auf meinen Bauch!' und danach umarme mich mal. Da werden die die Fotos verkaufen. Irgendjemand wird so blöd sein und das kaufen und sagen: 'Hier ist der Beweis!'" Ein Magazin sprang tatsächlich drauf an und veröffentlichte die Bilder mit Baby-Schlagzeile. Tom kann darüber nur lachen. "Lustig, oder? So macht man seine eigene Schlagzeile!"

Eskalation im Liebesurlaub! Was vor Kurzem bei Heidi und Tom passiert ist, erfahrt ihr im Video: