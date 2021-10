Heidi Klum & Tom Kaulitz: Stress in der Familienvilla! Jetzt geht Tom zu weit

Und wenn man so gemütlich am Quatschen ist, rutschen schon mal ein paar Dinge raus, die Heidi wohl lieber verschwiegen hätte – zumal sich die Jungs zu Beginn jeder Folge extra einen Drink mixen, um die Zungen zu lockern … Und so kommt es, dass jetzt alle wissen, dass im Hause Klum-Kaulitz auch sonst keine Flasche lange voll bleibt – über seinen Geburtstag berichtete Tom: "Ich war tierisch dicht! Mit Alkohol und Zigarren kriegt man mich." Und auch Bill schilderte eine Partynacht in Berlin, bei der er sich – nicht mehr ganz nüchtern – fast ins Taxi übergeben hätte, dann aber – igitt – lieber in seine Corona-Maske kotzte … Auch über die ungezogenen Familienhunde lässt Tom sich vor aller Ohren aus, insbesondere Bills Bulldogge Stitch scheint nicht ganz pflegeleicht zu sein: "Er kackt rein, er kotzt überallhin", lästerte Tom. "Ich bin gestern vom Gestank aufgewacht. Da war ein schöner Berg neben der Badewanne …" Pfui! Ein schmutziges Detail, das sicher nicht zu Heidis Hochglanz-Welt passt. Und dann ließ Tom auch noch vom Stapel, dass seine Liebste Deutschlands bekannteste Boulevard-Moderatorin Frauke Ludowig nicht kannte: "Heidi dachte immer, dass sie Frau Keludowig heißt!" Peinlich … Man darf gespannt sein, wie lange sich Heidi das noch anhört!