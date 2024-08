Heidi Klum & Tom Kaulitz: Überraschung am Strand! "Der wollte uns für einen Dreier einladen"

"Wir waren an einem windigen Tag an einem riesigen Strand. Da waren vielleicht 20 Leute – weit verteilt auf vielen Metern. Heidi und ich beobachteten einen Typen, der so komische Übungen machte. Es war ein Mix aus Taekwondo oder Jiu-Jitsu. So eine Art Kampfsport-Tanz", erzählt Tom. Plötzlich veränderten sich die Übungen jedoch und sahen zunehmend sexueller aus. "Was macht der für einen Liebestanz hier?", fragte sich das Paar.

Kurz darauf unterbreitete der Mann Heidi und Tom auch schon ein Angebot. "Der wollte uns für einen Dreier einladen", erzählt er weiter. Das Angebot lehnten die beiden jedoch dankend ab. Wie ihnen dann erklärt wurde, befanden sie sich auf einem Strandabschnitt, der gerne von Swinger-Pärchen genutzt wird.

"Das finde ich ja spannend. Vielleicht muss ich mal mit an den Strand", sagt Bruder Bill lachend. Er ist eben für (fast) jeden Spaß zu haben!