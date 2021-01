Heino & Hannelore: Erschütternde Beichte! Es bricht ihnen das Herz

Heino und Hannelore sind in großer Trauer! Gestern wurde bekannt, dass ihr langjähriger Freund Siegfried Fischbacher an Bauchspeicheldrüsenkrebs in Las Vegas gestorben ist. Kurz zuvor mussten sie bereits den Tod seines Partners Roy Horn verkraften. "Es ist tragisch, dass Siegfried nur acht Monate nach Roy gegangen ist und wir sind sehr traurig darüber", erzählt Heino jetzt im Interview mit "t-online.de". Die beiden konnten sich noch nicht mal persönlich verabschieden...