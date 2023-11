Heino: Heftiger Erbstreit nach Hannelores Tod! Er respektiert ihren letzten Wunsch

Am liebsten solle sein Sohn überhaupt nichts bekommen. "Ich bin nicht bereit, jemandem etwas zu geben, der für mich und Hannelore nie etwas getan hat", begründet er im Interview mit Bild. Auch wenn Sohn Uwe beteuert, immer für seinen Vater da gewesen zu sein, scheinen die Aussagen Heinos dem zu widersprechen. Noch nicht einmal das gemeinsame Haus von Hannelore und Heino in Kitzbühel will er an seinen Sohn weitergeben: "Ich bin nicht bereit, Uwe den schönsten Platz von Kitzbühel zu geben und Hannelore wollte das auch nicht." Die Rente seines Sohnes solle wohl auch nicht ausreichen, um das Haus nach seinem Tod finanziell stützen zu können. Mit Uwe wird die Schlagerlegende wohl nie wieder so richtig warm werden.