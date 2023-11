Heino: Nach Hannelores Tod - Er erfüllt ihr ihren letzten Wunsch

Einige Tage ist es jetzt schon her, dass sich Heino von seiner Ehefrau Hannelore Kramm für immer verabschieden musste. Seine große Liebe ist am 8. November im Alter von 81 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. Doch auch, wenn sich der Sänger in tiefer Trauer befindet, will er weiter auf der Bühne stehen, denn er weiß: Hannelore hätte das so gewollt.