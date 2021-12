Heino: Große Sorge! Steht der endgültige Abschied kurz bevor?

Heino macht weiter

"An Abschied denke ich noch lange nicht", offenbarte er in einem Interview. "Wenn alles so bleibt und wenn ich gesund bleibe, dann werde ich noch lange unter euch sein". Was für ein wunderbares Geschenk an seine zahlreichen Fans!

Statt in Zukunft den längst wohlverdienten Ruhestand zu genießen, wird Heino also weiter seine Konzerte rocken – mit voller Unterstützung seiner Liebsten, Hannelore, natürlich. "Hannelore hat genauso viel Anteil am Erfolg wie ich. Und wir machen alles zusammen, und das ist schön so", erzählte er lächelnd. Dieses grandiose Power-Paar ist einfach nicht zu bremsen …

Für seine vielen Fans ein wunderbares Geschenk!

Was macht Wolfgang Petry heute eigentlich? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: