Heino und Hannelore: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

"Also ich kann im Haushalt gar nichts. Ich habe zwar Bäcker und Konditor gelernt, aber selbst eine Torte backen kann ich nicht. Ich glaube, einer der schlechtesten Konditoren oder Bäcker, die es gegeben hat. Und deswegen habe ich mich früh davon distanziert. Und ich brauche zu Hause nichts zu machen, wir haben eine Haushälterin, die für uns kocht", offenbart Heino nun bei der "MDR"-Talkshow "Riverboat". Wow! Ehrlich Worte, die einen privaten Einblick in das Leben von Heino und Hannelore gewähren! Ein Glück, dass die beiden einen Weg gefunden haben, das leidige Haushaltsthema zu umgehen. So ergänzt Heino auch voller Euphorie: "Und ich habe in Kitzbühel den Himmel auf Erden, und es gefällt mir gut. Es gefällt mir auch natürlich, auf Tournee zu gehen. Und, wie gesagt, ich habe schon im nächsten Jahr, haben wir ein Riesenprogramm. Solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, wie sie noch ist, werde ich singen."