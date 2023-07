Heino & Hannelore: Unerwartete Neuigkeiten nach ihrem Verschwinden

"Meine Frau Hannelore und ich gratulieren Dir recht rockig zu Deinem Geburtstag. Wir heißen Dich willkommen im Club der Achtziger", ist in der "Bild"-Zeitung zu lesen. Was folgt, ist eine süße Liebeserklärung an Mick. Denn die beiden haben sich schon 1993 zum ersten Mal gesehen!

"Nach dem Konzert haben wir uns noch gut unterhalten. Hannelore hat übersetzt. Du hast mir erzählt, dass Du gar nicht so wild leben würdest, wie man das von einem Rolling Stone erwarte, sondern ruhig und diszipliniert. Sonst würdest Du gar nicht so energiegeladen über die Bühne hüpfen können", erinnert Heino sich an eine weitere Begegnung aus dem Jahr 1999.

Zusammen mit Hannelore hat er viele besondere Augenblicke erlebt. Und an diesem großen Tag erinnern sich beide sehr gern an die schönen Momente der Vergangenheit...