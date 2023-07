Heino: Spurlos verschwunden! Große Sorge um seine Hannelore

44 Jahre sind die beiden schon verheiratet – und wirken meist verliebt wie am ersten Tag. Getrennt von Tisch und Bett waren sie kaum. Nur wenn einer krank war, aber nie freiwillig! "Wir machen alles zusammen", erzählte Heino uns einmal über ihre innige Seelenverwandtschaft. "Das ist schön so!" Und Hannelore ergänzte gerne mit einem Lächeln: "Mitgefangen bedeutet mitgehangen – seit 1979. Wie heißt es so schön: in guten und in schlechten Zeiten! Ja, manchmal fliegen die Fetzen, aber wir vertragen uns schnell wieder."

Doch es scheint, als hätten die Eheleute jetzt einen Streit, der nicht so einfach aus der Welt zu schaffen ist. Der Grund: seine wilden Pläne, Ballermann-Hits zu covern. Dabei sind Lieder wie "Geh mal Bier hol’n" von Partysänger Mickie Krause und "Zehn nackte Friseusen!"

Er findet es lustig – Hannelore aber ist das Lachen vergangen: "Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat. Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?!", schimpfte sie – und ist seitdem nicht mehr zu sehen. Ob Heino den Hausfrieden wieder geradehängen kann? Schließlich ist Hannelore die Liebe seines Lebens – und er geradezu verloren ohne seine Frau!