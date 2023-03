Heinz Baumann: Die "Adelheid und ihre Mörder"-Schauspiellegende ist tot

Große Bekanntheit erlange Heinz Baumann vor allem durch seine Rollen in etlichen Krimiproduktionen. So ermittelte er in der ZDF-Serie "Soko 5113" erst als Hauptkommissar, später als Privatdetektiv Jürgen Sudmann. Im Jahr 1993 war er auch in der ARD bei der Ganovenjagd zu sehen. Eine seiner größten Rollen spielte die TV-Legende neben Evelyn Hamann in dem Klassiker "Adelheid und ihre Mörder" als Kommissar Ewald Strobel, der seine Fälle Dank seiner talentierten Sekretärin Adelheid (Evelyn Hamann) lösen konnte. Mit der Komikerin Beatrice Richter bekam Baumann im Jahr 1978 eine Tochter. Die 44-jährige Judith Richter trat in die Fußstapfen ihres Vaters und ist ebenfalls als Schauspielerin tätig.