Heinz Hoenig: 500.000 Euro Krankenhauskosten! Wer soll das bezahlen?

Heinz Hoenig (72) macht aktuell eine schwere Zeit durch: Der "König von St. Pauli"-Darsteller musste vor wenigen Wochen notoperiert werden. Durch eine bakterielle Infektion wurde sein 2012 gesetzter Stent am Herz beschädigt und im Nachhinein ein Loch in seiner Speiseröhre verursacht. Anschließend wurde der 72-Jährige in ein künstliches Koma versetzt.

Als wären diese Sorgen nicht schon groß genug gewesen, bereitet eine weitere Tatsache der Familie von Heinz Hoenig große Probleme: Der 72-Jährige ist nicht krankenversichert!

Mithilfe von Spendenaufrufen versucht seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) die OP-Kosten zusammenzukriegen, welche in den letzten Wochen bereits 150.000 Euro hervorbrachten. Doch die Kosten werden immer mehr und mehr ... Jetzt äußert sich Heinz Hoenigs Managerin Birgit Fischer-Höper zu der Sammlung für Heinz' Krankenhauskosten.