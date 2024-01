Dschungelcamp 2024: Das sind die Kandidaten

Am 19. Januar 2024 startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in eine neue Staffel. Es ist bereits die 17. Staffel des Dschungelcamps. Auch in diesem Jahr sind wieder zwölf Kandidaten dabei und wollen um die Dschungelkrone kämpfen.

Durch die Sendung führen auch 2024 wieder die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen. Letzterer hatte erst vergangenes Jahr von Daniel Hartwich übernommen. Auch Dr. Bob ist wieder dabei und wird die Kandidaten auf die Dschungelprüfungen vorbereiten.

17 tägliche Live-Shows erwarten die Fans. Nach einer dreistündigen Auftakt-Show in der Primetime am Freitag, 19. Januar, ist die Show auch am Samstag, 20. Januar, mit gleich zwei Stunden Sendezeit schon ab 20.15 Uhr am Start. Allerdings müssen die Zuschauer am ersten und zweiten Dschungel-Sonntag einen herben Verlust hinnehmen. Wegen der National Football League muss das Dschungelcamp an diesen beiden Tagen gekürzt werden. Die Camper dürfen zwar zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sendung gehen, verabschieden sich um 20.55 Uhr allerdings schon wieder. So kurz war eine IBES-Show noch nie!

Wem das noch nicht Dschungelcamp-Content genug ist, kann jeweils im Anschluss an die reguläre TV-Show bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" reinschauen. Olivia Jones und Angela Finger-Erben senden täglich live aus Köln und diskutieren mit wechselnden Gästen über das Geschehen in Australien.

Am Sonntag, 4. Februar 2024, begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen um 22:15 Uhr die Zuschauer zum Dschungel-Finale. Das große Wiedersehen zeigt RTL am Montag, 5. Februar, um 20:15 Uhr.