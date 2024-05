Heinz Hoenig: Absturz eines Megastars! So entwickelte sich die Abwärtsspirale

Unter Tränen rief Annika dazu auf, für ihren Mann zu spenden. Mit Erfolg: Schnell war das Geld zusammen. Viele einstige Weggefährten wollten den Kollegen unterstützen – sogar Til Schweiger (60) machte mal eben 20.000 Euro für seinen Freund locker. Doch wie kann es sein, dass Heinz Hoenig im Alter offenbar alles verloren hat? In den 80er und 90er Jahren zählte er zu den ganz Großen der Unterhaltung, wirkte in mehr als 180 Kino- und Fernsehfilmen mit. In dieser Zeit verdiente er Millionen. Doch irgendwann blieben die Rollen aus – vielleicht, weil Hoenigs Typ im Alter einfach nicht mehr so gefragt war. Vielleicht auch, weil er immer schon als schwierig und aufbrausend am Set galt. Das Geld gab er trotzdem weiter mit vollen Händen aus, bis schließlich nichts mehr da war und er sogar Privatinsolvenz anmelden musste.