Heinz Hoenig: Gesundheitsupdate! Ehefrau Annika macht den Fans Hoffnung

"Heinz spürt die Liebe seiner Familie, das gibt ihm Kraft. Er ist ein Kämpfer und wir werden niemals aufgeben. Kein Mensch, der seine Kinder liebt, würde aufgeben. Heinz ist der Stier und ich bin seine Löwin. Wir werden weiter stark für unsere Familie sein", versichert seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) im Gespräch mit "Bild".

Und sie verrät: "Heinz ruft mich von seinem Handy spätabends immer noch mal an, um mir und unseren Kindern eine gute Nacht zu wünschen. Ich sage ihm dann, dass es uns gut geht. Das beruhigt ihn sehr. Obwohl Heinz so krank ist, denkt er immer noch zuerst an uns."

Nach dem Anruf ihres Liebsten kann Annika beruhigt schlafen, denn sie weiß, dass er in besten Händen ist. "Wir sind überwältigt, wie wundervoll sich die Ärzte und das Pflegepersonal hier um Heinz kümmern! In dieser Klinik wird der Mensch noch als Mensch behandelt und nicht als Fall-Nummer. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit", schwärmt sie. "Die Ärzte haben uns Zeit geschenkt. Jetzt schauen wir weiter nach vorn."