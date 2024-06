Heinz Hoenig: Kontaktabbruch! Deshalb besuchen ihn seine Kinder nicht im Krankenhaus

Annika informierte Heinz' große Tochter Paula sofort, als ihr Mann ins Krankenhaus eingeliefert wurde und bat sie darum, ihrem Bruder Bescheid zu geben, da sie seit 2021 keinen Kontakt mehr zu ihm hat. "Paula kam am 7. Mai für zwei Tage nach Berlin", erzählt Annika gegenüber "Bild". "Dennoch habe ich ihr am 9. Juni meine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, dass ich das ganze Leid um ihren Vater allein zu schultern hätte. Aber das sei ich ja aus Vergangenheit nicht anders gewohnt. In den sechs Jahren, in denen ich mit meinem Mann zusammen bin, war Heinz öfter mal im Krankenhaus. Ich habe seine Kinder stets informiert, doch ich saß ich immer allein an seinem Bett."

Lucas meldete sich nicht bei Annika: "Daraufhin habe ich ihm mitgeteilt, dass Heinz mehr als enttäuscht von ihm sei und er nun für sich die Entscheidung getroffen habe, vorläufig keinen Kontakt haben zu wollen. Er bat darum, man möge seine Entscheidung bitte respektieren. Meine Worte auf Wunsch von Heinz stießen bei Lucas auf großes Unverständnis, welches ich deutlich zu spüren bekam."