Heinz Hoenig: Nach OP - Frau Annika spricht über gemeinsame Zukunft

Der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig (72) hat sich in den vergangenen Tagen wieder verschlechtert. Er musste wieder ins künstliche Koma versetzt werden und zwei Tage lang an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden, berichtete seine Ehefrau Annika (39) gegenüber RTL. Seit über einem Monat nun liegt der Schauspieler im Krankenhaus, die lebensrettende Operation an der Aorta kann noch nicht stattfinden, da Heinz zu schwach ist. Doch Annika gibt nicht auf, sie glaubt an ihren Heinz. In einem Interview verrät sie jetzt, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft wünscht.