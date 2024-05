Heinz Hoenig: OP verschoben! Sein Zustand hat sich wieder verschlechtert

Heinz geht es aktuell wieder schlechter, wie seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) jetzt im Interview mit "Punkt 7" verrät. Die zweite Operation an der Aorta muss aufgrund seines schlechten Zustands wieder verschoben werden. Was genau passiert ist, ist bisher noch nicht klar. Annika will im Laufe des Tages in einem Interview noch ein ausführliches Update von Heinz geben.