Helena Fürst: Raus aus der Psychiatrie! Erste Worte nach ihrer Freilassung

Helena Fürst soll in dem Mehrfamilienhaus einige Stromkabel durchgeschnitten haben - daraufhin kam sie in eine Psychiatrie. Der Klinik machte sie schwere Vorwürfe. Laut ihren Aussagen wurde sie in der Einrichtung misshandelt. "Ich wurde mehrfach geschlagen und misshandelt, ans Bett fixiert und mir wurden zwanghaft Medikamente verabreicht. Ich bin hier eingesperrt, schlimmer als in einem Gefängnis", sagt sie zu RTL. "Wenn Patienten ohne Einwilligung zur psychiatrischen Behandlung eingewiesen werden, erfolgt das in aller Regel durch den behandelnden Notarzt und die hinzugezogene Polizei", lässt die Klinik in einem Statement verlauten und berief sich auf die ärztliche Schweigepflicht. Zu den Prügel-Vorwürfen hat sich die Einrichtung nicht geäußert.

