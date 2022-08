Helene Fischer: Alles aus! Sie konnte ihr Glück nicht retten

Trauriger Alltag am Ammersee. In Bayerns Badeseen ertrinken im Sommer so viele Menschen wie nirgends sonst in Deutschland. Das dürfte auch Helene Fischer nicht kaltlassen. Hinzu kommt: Im Hochsommer herrschen an dem beliebten Ausflugsort tumultartige Zustände, Ausflügler und Camper kommen in Scharen an den See und verwandelt Helenes Paradies in einen überfüllten Touri-Ort. An Ruhe ist da nicht zu denken.