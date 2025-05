Helene Fischer: Angst um ihre Familie

Auch ein Kiosk an der Seepromenade blieb nicht verschont. In umliegenden Gartenhäusern wurden Werkzeuge entwendet. Die Einbrecher sind weiterhin auf freiem Fuß. Helenes Villa liegt nur wenige Fahrminuten von den Tatorten entfernt. Ihr Zuhause – ein elegantes Anwesen mit modernster Technik, Überwachungskameras, hohen Mauern und durchdachtem Sicherheitssystem. Doch selbst solche Maßnahmen können die innere Unruhe nicht völlig besänftigen. Denn gerade prominente Anwesen gelten bei Kriminellen als besonders lukrativ.

Für Helene zählt jetzt nur eines: der Schutz ihrer Liebsten. Ihre Villa mag wie eine Festung wirken – doch wenn die Bedrohung so greifbar wird, verliert selbst das sicherste Zuhause an beruhigender Kraft. Wachsamkeit wird zum ständigen Begleiter. Was bleibt, ist ein Gefühl der Anspannung, das schwer wiegt – besonders für jemanden, der sich eigentlich nur nach Frieden sehnt.