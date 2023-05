Helene Fischer: Baby-Hammer! Maite Kelly hat sich verplappert

Im "Aber bitte mit Schlager"-Podcast plaudert Maite ganz offen darüber, wie hart der Weg zu einer eigenen Familie für Helene war. "Das war so eine Zeit in ihrem Leben, wo ich als Frau genau wusste, mit welcher Courage sie jetzt die nächsten Schritte in ihrem Leben gehen muss. Ich habe sie einfach angeguckt und immer gesagt: Egal was ist, wenn es für Babys ist, tu es einfach", so Maite.

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war Helene plötzlich schwanger und musste eine Entscheidung treffen. "Das war auch so ein Moment, wo ich gespürt habe, dass sie als Frau von einer anderen Frau, die auch sehr viel durchgemacht hat, einfach vielleicht ein Stück weit Kraft gebraucht hat", so die Sängerin. Sie habe ihrer Freundin emotional beigestanden. "Ich habe währenddessen gedacht: Egal, was ich deinem Leben gerade alles los ist, egal wohin das alles geht. Es wird alles gut. Und ein paar Wochen später war in der Öffentlichkeit alles klar."