Helene Fischer: Baby Nummer 2 vor ihrem 40. Geburtstag

Was sich aktuell im Leben von Helene Fischer abspielt, muss sich in der Tat anfühlen wie ein „Rausch“: Abend für Abend ausverkaufte Arenen, Jubel, Applaus, glückliche Gesichter. Und nicht nur alteingesessene Fans sind begeistert – dass so viele Kinder mit in den Hallen sitzen, um sie zu sehen, rührt die Schlagerkönigin und junge Mama zu Tränen. Denkt sie vielleicht schon an ein Geschwisterchen für Nala?