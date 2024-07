Helene Fischer: Bittere Abrechnung! Jetzt muss die Schlager-Queen ganz stark sein

"Ich kenne Helene noch aus ihrer Anfangszeit, finde sie toll, aber sie hat inzwischen auch ihren eigenen Stil entwickelt, der sehr gefährlich ist", erzählt der ESC-Produzent Ralph Siegel (78) im Gespräch mit dem "Freizeit Express". "Es ist immer sehr gefährlich, wenn man sich zu sehr von dem entfernt, mit dem man mal Erfolg hatte. Das machen viele Künstler, aber dann stürzen sie leider ab."

Mittlerweile habe sich Helenes Musik zu einer Art von "American-German-Pop" entwickelt, findet der Komponist. "Ob das Publikum das annimmt, ist fraglich", fügt er hinzu. Ihre großen Hits wie "Atemlos" liegen weit in der Vergangenheit. "Ihren Höhepunkt noch mal auszuweiten, halte ich für sehr schwierig. Ich ziehe meinen Hut bei all den akrobatischen Nummern. Aber ob sie das in fünf Jahren noch macht, weiß kein Mensch. Das kommt auch darauf an, wie diese Ehe funktioniert, wie es mit den Kindern ist und ob sie dann noch Lust hat", so Siegel. Rumms ... Worte, die Helene bestimmt nur ungern hören dürfte!