Helene Fischer: Komplettes Aus für die Schlagerqueen!

Die Aufzeichnung sollte in Düsseldorf stattfinden. In den Messehallen hätten 11.000 Zuschauer dabei sein sollen, aufgrund der Corona-Beschränkungen wären jedoch nur 4.000 Menschen möglich gewesen. Im vergangenen Jahr hat das ZDF ein Best-Of von Helene Fischer gezeigt - die Fans mussten also nicht ganz auf die Schlagerqueen verzichten. In diesem Jahr sieht das anders aus: Da spielt Helene Fischer am ersten Weihnachtstag nämlich gar keine Rolle. Das ZDF will stattdessen am 25. Dezember eine neue Ausgabe von „Dalli Dalli“ mit Johannes B. Kerner senden.

