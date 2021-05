Helene Fischer: Schluss mit Schlager? So wird ihr neues Album 2021

Doch es gibt noch mehr Überraschungen! Um ihr neues musikalisches Projekt in die Tat umzusetzen, soll sich Helene Fischer tatkräftige Unterstützung von anderen Künstlern an Bord geholt haben. Während Sarah Connor an Helenes neuem Album mitschreibt, soll Produzent Vincent Stein aka Beatzarre ebenfalls seine Finger im Spiel haben. Der erfolgreiche Berliner ist nicht nur der Musikproduzent von Deutschlands gefragtester Rap-Größe Capital Bra, sondern arbeitete in der Vergangenheit auch mit Künstlern wie Sido, Bushido, Fler, Adel Tawil oder Mark Forster zusammen. Bei so viel prominenter Unterstützung kann das Album ja nur ein Erfolg werden. Wenigstens ein kleiner Trost für treue Helene-Fischer-Fans, die sich so sehnlich neue Schlager wünschen...

Florian Silbereisen kommt einfach nicht über Helene Fischer hinweg. Die Ähnlichkeit zu seiner Ex ist wirklich verblüffend: