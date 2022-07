Helene Fischer: Das 2. Baby kommt! Sogar der Geburtstermin steht fest

Was für prickelnde Neuigkeiten! Helene träumt schon lange von einer großen Familie. „Ich bin ein Familienmensch“, sagte sie vor nicht allzu langer Zeit. „Auch heute noch genieße ich es, in einer funktionierenden Großfamilie zu leben. Das ist ein gutes Gefühl.“ Und groß genug für viele Kinder ist ihr Haus am Ammersee allemal. Sehen wir sie also schon bald wieder mit ihrer Mutter Maria (64) beim Baby-Bummeln? Es gibt doch kaum was Schöneres, als in Kinderboutiquen zu stöbern.