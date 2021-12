Helene Fischer: Das Baby ist da

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, hat ihre Schwester Erika einen gesunden Jungen auf die Welt gebracht. Auch für Helene ein großer Grund zur Freude. Die beiden Geschwister stehen sich extrem nah. "Wir verstehen uns sehr gut, auch wenn wir das, als wir klein waren, nie für möglich gehalten hätten. Wir haben uns oft gezankt. Irgendwann kam der Punkt, an dem sich das Verhältnis völlig wandelte – und heute sind wir die besten Freundinnen", erzählte sie mal in einem Interview mit der Zeitschrift "SuperIllu". Helene hat Erika sogar den Song "Du hast mich stark gemacht" gewidmet. "Hast mir Kraft gegeben für das Leben. Und war ich einmal schwach. Hast du meinen Flügeln Wind gegeben...", heißt es u.a. in dem emotionalen Text.