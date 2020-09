Helene Fischer: Der Zimmermann verrät ihr Baby-Geheimnis beim Richtfest

Eins plus eins macht drei: zumindest, wenn es nach dem Zimmermann von Helene Fischer geht. Ihr Traumhaus am Ammersee ist so gut wie fertig, da liegt doch der nächste Schritt auf der Hand. Findet auch der Bau-Experte und sagt in seiner Richtfest-Rede an Helene Fischer und Thomas Seitel gewandt: „Schöne Tage, ruhige Stunden und Kinderlachen sollen das Haus für euch zur Heimat machen“. Das Paar strahlt den Handwerker vielsagend an und küsst sich verliebt.

Dass Helene sich Nachwuchs wünscht, ist kein Geheimnis. „Wenn ich in einigen Jahren ruhiger werde, möchte ich unbedingt ein Kind“, erklärte sie bereits vor einiger Zeit. Ruhiger geworden ist es definitiv um Helene. „1 Jahr offline! Aber es war verdammt gut“, schrieb sie an ihrem Geburtstag im August auf Instagram.

Helene Fischer hat endlich Zeit für die Familie

Die 36-Jährige genießt die Zeit mit ihrer Familie, die natürlich auch zum Richtfest gekommen ist. Mama Maria (62) macht stolz Fotos und lauscht ihrer Tochter, als diese vor ihren Gästen und den Zimmerleuten schwärmt: „Für uns als Paar ist dieses Haus, so wie wir hier stehen, natürlich ein ganz großer, bedeutender, wichtiger Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Und eine hoffentlich sehr, sehr glückliche Zeit hier in diesem Haus.“