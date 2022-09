Helene Fischer: Diese Worte tun einfach weh

Schlagerstar G. G. Anderson (72) rechnet jetzt ganz offen mit Helene Fischer ab. Die bitteren Vorwürfe: "Ich kenne Helene schon seit vielen Jahren. Ich will ihr nichts unterstellen, aber wenn ich mitkriege, dass ein Kollege, den ich lange kenne, an einer an bösen Krankheit leidet, so wie ich an der Gesichtslähmung litt, dann würde ich mich melden." Und weiter: "Wahre Größe zeigt sich daran, dass man nett und menschlich zu anderen ist - egal, wie viel Erfolg, Ruhm oder Geld man hat." Eine knallharte Abrechnung.