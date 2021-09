Helene Fischer: Drama hinter den Kulissen

Doch auch in diesem Jahr schauen die Fans in die Röhre - und diesmal komplett. Denn die Corona-Auflagen machen eine Produktion der Show auch in diesem Jahr unmöglich. Diesmal gibt es nicht mal ein Ersatzprogramm mit der Schlagersängerin, denn der Sender setzt am ersten Weihnachtsfeiertag auf komplett andere Formate. "Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen haben wir uns mit Helene schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die ,Helene Fischer Show’ zu verzichten", teilte ein Sendersprecher in der "Bild"-Zeitung mit.