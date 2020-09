Helene Fischer: Eiskalt verlassen! Das hat sie nicht verdient

Zwischenzeitlich verzeichnete ihre Seite sogar eine sinkende Follower-Zahl. Während der Post an ihrem Geburtstag die Abonnements kurzfristig in die Höhe schießen ließ, befindet sich der Account nun wieder im Sinkflug. 746.000 User folgen ihr derzeit, die Zahl stagniert, an manchen Tagen ist sie sogar rückläufig. Eine bittere Pille für Helene Fischer! Schließlich ist ihr Instagram-Account so etwas wie ein Gradmesser für ihre Popularität.

Die Zahlen dürften die Schlager-Queen also nicht kalt lassen, vielleicht sogar etwas nervös machen. Werden ihr die Fans die lange Funkstille wirklich verzeihen? All diese Gedanken dürften die Liebes-Auszeit mit ihrem Thomas Seitel in ein anderes Licht stellen...