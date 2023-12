Helene Fischer: Emotionaler Auftritt! Sie gibt der kranken Emma Kok eine Bühne zur Aufklärung

Die Niederländerin leidet an einer Magenlähmung, auch als Gastroparese bekannt. Das hat zur Folge, dass Emma nicht auf gewöhnliche Art essen kann und Nahrung über einen Schlauch zu sich nehmen muss. Das Leiden ist nicht heilbar und kann lediglich mit Therapien zur Besserung behandelt werden. Doch Emma hat nicht nur ein tragisches Schicksal, sondern auch ein wundervolles Talent. Sie singt für ihr Leben gerne – und hat das in ihrer Heimat schon mit dem Star-Geiger André Rieu (74) unter Beweis stellen dürfen. Das Video ihres gemeinsamen Auftritts, bei dem Emma "Voilà" gesungen hat, haben Millionen Menschen im Internet angeklickt – und vielen hat es vor Rührung die Tränen in die Augen getrieben.