Helene Fischer: Es ist aus! Sie zieht einen Schlussstrich

Helene Fischer steht nun an genau solch einem Punkt in ihrem Leben. Sie zieht einen bitteren Schlussstrich. Was ihr Herz lange höherschlagen ließ, kommt jetzt aufs Abstellgleis! Die Rede ist von der „Helene Fischer Show“. Von 2011 bis 2019 versüßte sie jedes Jahr Millionen Menschen den 1. Weihnachtsfeiertag. Mit spektakulären Akrobatiknummern, aufwendigen Tanzeinlagen und ihrem Gesang zeigte Helene ihr ganzes Können. Und sie begrüßte internationale Stars wie Andrea Bocelli, Tom Jones oder Eros Ramazotti. 2020 brachte die Corona-Pandemie das vorläufige Ende der lieb gewonnenen Fernsehtradition. Auch 2021 gab es kein Wiedersehen. In diesem Jahr nun schien endlich der Zeitpunkt für ein Comeback gekommen.

Doch von wegen! „Es ist alles noch zu ungewiss, weil man nicht weiß, was da im Herbst wieder auf uns zukommen mag“, so Helenes Worte zur dritten Showabsage in Folge. Corona hat die Welt eben weiter fest im Griff. Und so schnell wird sich das wohl auch nicht wieder ändern. Gut, dass die Sängerin ihren Thomas an ihrer Seite weiß. Er wird ihr sicher dabei helfen, mit der harten Entscheidung klarzukommen …

