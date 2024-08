Helene Fischer: Es kam zu Handgreiflichkeiten

Dabei hatte alles ganz harmlos begonnen: In Wien verabredeten sich zwei Senioren, um im Fernsehen einen Auftritt der Sängerin zu verfolgen. "Dabei entbrannte zwischen ihnen eine heftige Diskussion", so die Staatsanwaltschaft Wien in ihrer Anklageschrift. Es sei um das sexy Outfit der Künstlerin gegangen. "Der Disput steigerte sich so weit, dass es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten kam und das Opfer den Angeklagten von sich wegschubste." Weil der 70-jährige Witwer seinem erbosten Nachbarn körperlich klar unterlegen war, griff er in eine Schublade, zog ein Küchenmesser heraus und stach dem 66-Jährigen damit in den Bauch. Glücklicherweise ohne schlimme Folgen!

"Aufgrund der Fettleibigkeit des Opfers hatte der Stich keine nachhaltige oder lebensgefährliche Verletzung innerer Organe zu Folge", heißt es in dem medizinischen Gutachten. Die Aussagen der beiden Streithähne sind widersprüchlich. Der Ältere will aus reiner Notwehr zum Messer gegriffen haben; für das Opfer kam der Stich aus dem Nichts. Jetzt sollte das Ganze vor Gericht geklärt werden, doch die Kontrahenten erschienen nicht zum Termin. Der Richter vertagte die Sitzung mit der trockenen Bemerkung: "Heute keine Helene-Fischer-Show". Eine (leider blutige) Posse, über die auch die Sängerin wohl nur fassungslos den Kopf schütteln kann ...