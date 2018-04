Eigentlich hat man von Helene Fischer und Florian ganz andere Nachrichten erwartet. Eine frohe Botschaft zum großen Jubiläum im Mai. Dann würden sie nämlich zehn Jahre Liebe feiern. Doch statt mit Flori sieht man Helene ständig allein. Sie wirkt nachdenklich, bedrückt. Und Florian zeigt sich jetzt mit einer neuen Helene an seiner Seite! Hat er die Schlager-Königin einfach gegen eine 21-Jährige ausgetauscht?

Florian Silbereisen hat eine Neue! Sie ist deutlich jünger

Neuerdings gibt er sich verdächtig vertraut mit der jungen Helene Nissen. Eine zauberhafte Sängerin aus Norddeutschland, die ihn momentan auf seiner großen Tournee „Die Party des Jahres 2018“ begleitet. Gemeinsam stehen sie dort auf der Bühne und singen von... der LIEBE! Für die noch recht unbekannte Helene Nissen ist diese gemeinsame Reise mit Show-Größe Flori „ein großes Glück und eine große Ehre“. Glücklich verkündete die Naturschönheit in einem Internet-Video, dass sie jetzt an Floris Seite sein darf. Warum hat sich Florian ausgerechnet für die süße Blondine entschieden? Liegt es an ihrer charmanten Art? Muss Helene Fischer sich Gedanken machen?

Was läuft wirklich zwischen Florian under neuen Helen?

Wir erinnern uns, wie die Gefühle bei der damaligen Schlager-Newcomerin Helene und Showmaster Florian Silbereisen langsam entstanden: eine gemeinsame Tournee, lange Gespräche und viel Sympathie. Florian erzählte damals: „Wie das so ist: Wenn man gar nicht damit rechnet, trifft einen die Liebe wie ein Blitz.“ Aus der erst kollegialen Freundschaft wurde bei ihm und Helene mit der Zeit eine märchenhafte Liebe. Die natürliche Deutsch-Russin hatte ihn mit ihrer Bodenständigkeit verzaubert. Heute ist alles anders! Helene ist nicht mehr nur „die neue Freundin vom großen Silbereisen“. Sie ist der sexy Schlager-Superstar. Mit zig Mega-Erfolgen im Bereich CD-Verkäufen, Stadion-Tourneen, eigener TV-Show und, und, und. Sie lebt jetzt irgendwie in einer ganz anderen, glamouröseren Welt. Ob die noch zu dem urbayerischen Flori passt?