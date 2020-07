Helene Fischer: Folgenschwere Entscheidung! Die Wahrheit hinter ihrem Schweigen

Warum nutzt Helene ihre Reichweite nicht, um auf solch relevante Themen aufmerksam zu machen? Gerade in ihrer Karriere-Pause hätte ein Statement noch mehr Gewicht. Vor allem da die „Night of Lights“-Aktion die Zukunft von Helene und ihrer Crew auch direkt betrifft. Oder sieht sie ihre Zukunft womöglich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit? Aktuell ist Helene komplett in ihr Privatleben abgetaucht, genießt ihre Beziehung mit Thomas Seitel, Freunden und Familie. Dass dabei offenbar nicht mal Zeit ist, um sich in einer kurzen Nachricht oder per Video-Botschaft an ihre Fans zu wenden, ist traurig. Und leider auch ein deutliches Statement.