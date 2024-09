Helene Fischer: Garstige Fake-Vorwürfe! Jetzt muss sie ganz stark sein

Umso schlimmer dürfte es für Helene sein, plötzlich sehr gemeine Worte über sich selbst zu hören. Doch was ist passiert? Der Wrestling-Star Gunther (37) aus Österreich kann sich einen heftigen Seitenhieb einfach nicht verkneifen. "Wenn Helene Fischer in einer TV-Sendung auf einem See ein Lied trällert, heulen alle vor Rührung. Obwohl jeder sehen und hören kann, dass das Playback ist", poltert er auf einem WWE-Event ("World Wrestling Entertainment") in Berlin.

Im vergangenen Jahr hatte Helene ihren Fans in Köln eigentlich noch versichert, dass sie großen Wert auf ihren Live-Gesang legt. "Auch wenn immer viel geschrieben wird ... Ihr könnt euch absolut sicher sein: Jeder Ton, den ihr hier hört, ist absolut zu 100 Prozent live."

Von Gunthers Fake-Vorwürfen will die 40-Jährige also nichts wissen! Doch warum hat er sie eigentlich so attackiert? Der WWE-Star stört sich an der Doppelmoral: Nicht nur Wrestling-Shows werden vorbereitet und einstudiert, sondern auch Bühnenshows. Seine Hoffnung ist es, die Zuschauer während seiner Kämpfe zu begeistern. "Ich glaube, dass viel mehr Leute das Wrestling cooler finden, als die das öffentlich äußern. Man will sich nicht schämen, wenn man zugibt, dass man Wrestling cool findet", sagt er.

Ein schwacher Trost für Helene, die sich nun über seine Playback-Vorwürfe ärgern muss ...