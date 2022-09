Helene Fischer gibt emotionale Einblicke: Endlich öffnet sie ihr Herz in aller Öffentlichkeit

"Ich stelle immer wieder fest und muss leider immer wieder sehen, wie junge Frauen sich mit Selbstzweifeln quälen", erklärte sie anlässlich ihres Liedes "Die Erste Deiner Art". "Und bitte glaubt mir: Auch ich hab meine Ängste, meine Selbstzweifel." Wie gut, dass die Sängerin einen starken Menschen an ihrer Seite hat, der sie immer unterstützt. "Ich bin mit so unfassbar schönen Werten groß geworden", plauderte Helene weiter aus. "Dankeschön Mama, dass du mich zu einer so bodenständigen Frau gemacht hast, die immer wieder ihre innere Mitte sucht. Ich kann mir nur wünschen, dass dieser Song auch bei euch Frauen ankommt", so Helene Fischer zu ihren Fans. "Und, dass ihr euch niemals unterkriegen lasst!"

Welch eine wunderschöne Liebeserklärung an ihre Mutter! Und es stimmt: Maria Fischer (64) war stets ein Fels in der Brandung für Helene. Sie und ihr Mann Peter (69) siedelten 1988 aus der ehemaligen Sowjetunion nach Rheinland-Pfalz um, wo Helene gute Bedingungen für ihre Leidenschaften, Theater und Musik, vorfand. Maria unterstützte das, war auch diejenige, die 2004 eine Demo-CD an Helenes heutigen Manager Uwe Kanthak (60) schickte – der Rest ist längst Musikgeschichte.

Dass Helene jetzt so offen über ihre Gefühle spricht, ist für die Fans ein wunderschönes Geschenk. Und vielleicht nur folgerichtig. Schließlich ist sie gerade erst selbst Mama geworden und weiß: Auch vor ihrer kleinen Nala liegt ein harter Weg. Aber Helene wird immer für ihre geliebte Tochter da sein – so wie es ihre Mutter für sie war!