Helene Fischer: Jaaa, jetzt bricht es aus ihr heraus

Auch privat hat sich bei der Künstlerin in den vergangenen Jahren viel verändert. Nachdem sie sich vor fünf Jahren von ihrer Langzeitliebe Florian Silbereisen trennte, fand sie ihr Glück mit Tänzer Thomas Seitel. Töchterchen Nala krönte ihre Liebe im Dezember 2021. "Also, ich kann definitiv sagen, dass ich angekommen bin, auch als Frau …, dass ich glücklicher denn je bin. Mein Privatleben, da ist alles wunderschön", schwärmt sie. Das Mama-Sein hat sie beflügelt, ist für die erfolgreiche Sängerin das schönste Geschenk auf Erden. Und es hat ihren Alltag verändert.

"Heute ist alles nicht mehr so wichtig wie noch vor, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren", erklärte sie ebenfalls vor einiger Zeit. "Da war man dann schon … wie so ein Rennpferd … im Stall und wollte los. Das spüre ich so nicht mehr." Die Familie steht nun für sie an erster Stelle. "Ich bin ein richtiges Hausmütterchen geworden. Ach, ich liebe es, so profane Dinge zu tun, wie zu kochen oder … Hausarbeit zu machen. Aber das ist natürlich neu für mich, dass ich jeden Tag meinen Familientätigkeiten nachkommen muss", verriet sie. Dennoch stellte sie klar: "Ich mache trotzdem nach wie vor sehr gerne Shows!" Ganz offensichtlich! Aktuell ist Helene auf großer Tournee und bietet ihren Fans mehr als 70 Konzerte der Superlative!

Bis Oktober wird sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz reisen und gibt wie immer alles. Es ist, als hätte Helenes Herz sie nach längerer Pause zurück auf die Bühne geführt. Damit sie endlich wieder die "Rampensau", wie sie sich selbst einmal nannte, sein kann, die so lange in ihr schlummerte.

Zu Beginn ihrer Tournee sagte sie, sie könne es kaum erwarten, endlich wieder live auf der Bühne zu stehen. "Ich brauche diesen Ausgleich, auf der Bühne Vollgas zu geben. Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich selbstbewusst und habe einfach Freude daran!" Es sind diese beiden Herzen, die in Helenes Brust schlagen: Das eine für ihre Familie, das andere für die Bühne. Sie lässt sich von ihrem Herz leiten "… und in dem Moment schalte ich dann auch irgendwo den Kopf aus und muss dann einfach auch so authentisch wie möglich sein", gibt sie offen zu. "Wir sind hochmotiviert und gehen an unsere Limits, um für euch eine herausragende Show auf die Beine zu stellen", versprach sie ihrem Publikum. Dass sie aufgrund einer Rippenfraktur im April die Premiere ihrer Tour verschieben musste, war ein Stich ins Herz für sie. Dennoch gab sie nicht auf, kämpfte für ihren Traum, wie immer.

Auf der Bühne ist sie nicht zu stoppen. Dafür ticken die Uhren bei der privaten Helene ganz anders: "Also zu Hause bin ich ziemlich ruhig und langweilig tatsächlich … ganz, ganz normal und eher eine ruhigere Person."

Leidenschaftlich im Rampenlicht, bodenständig im Privaten – eine Kombination, die Helene bis an die Spitze – und in die Herzen ihrer Fans gebracht hat!

