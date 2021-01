Helene Fischer: Jetzt beginnt für sie ein neues Lebenskapitel!

Wie Helene nun via "Instagram" verrät, guckt sie positiv in die Zukunft. So erklärt sie: "Ein neues Jahr ist wie ein Kapitel, das darauf wartet, von jedem einzelnen mitgeschrieben zu werden. Bis jetzt ist alles noch ruhig, Zeit um mit klarem Geist genau hinzuhören, wo man beim Alten bleiben und wo man Neues wagen will." Sie ergänzt: "Ich wünsche uns allen, dass 2021 wieder die Dinge zurückbringt, die das Leben so lebenswert machen. Gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander!" Wow! Das so emotionale Worte von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich...